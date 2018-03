NEURUPPIN. . Er klingt fast wie Westernhagen. Dabei wollten die Bandmitglieder am Probenabend, der der großen Geburtstagsfeier am 23. Februar folgte, nicht singen, sondern nur gemütlich abhängen und die Sause Revue passieren lassen.

Zur Zehn-Jahres-Party hatten Wegbegleiter, Fans und Freunde bis in die frühen Morgenstunden zu Songs von Neil Young, Ton Steine Scherben, Mick Jagger, Rolling Stones und anderen Musikgrößen gerockt. Immerhin hat die Band um die 40 Titel im Repertoire. 2003 waren es gerade einmal neun.

Exakt 306 Zuhörer hat Bassist Michael Pozorski, genannt „Miki“, gezählt. So viele waren zum zehnten Geburtstag der Band „Unerhört“ ins Neuruppiner JFZ gekommen. „Unerhört“, das sind Frontsänger Thomas Jahn, Schlagzeuger Michael Lexow, Bassist Michael „Miki“ Pozorski, Saxofonistin Anett „Easy“ Reisner, Gitarrist Heiko „Willi“ Will, und Techniker Jörn Koch. „Es war ein tolles Erlebnis, vor 300 Zuhörern zu spielen“, sagt Thomas Jahn. Spaß hat die Band aber auch vor kleinem Publikum – „wenn der Funke rüberspringt“, wie Versicherungskaufmann Heiko Will sagt. So wie mit den 20 Zuhörern, die zu einem Bandauftritt nach Gutengermendorf kamen.

Miki Pozorski gab vor zehn Jahren den Anstoß zur Bandgründung. In seinem Freund Björn „Hanne“ Hannemann fand er einen musikalischen Mitstreiter. Der war auch der Namensgeber der Band. Der Gitarrist ist seit einem halben Jahr nicht mehr dabei.

Die Bandmitglieder kennen sich seit Urzeiten. „Willi und ich waren zehn Jahre in einer Klasse“, sagt Thomas Jahn. Ihr Lehrer Wolfgang Freese hat es geschafft, sie für Musik zu begeistern. Anett Reisner ging mit Miki Pozorski in eine Klasse, der brachte Jörn Koch mit. Der Elektroinstallateurlehrling kam aus dem Betrieb, in dem Pozorski als Wartungstechniker arbeitete.

Mit 39 Jahren ist Jörn Koch der jüngste der Truppe und der Mann im Hintergrund. Als Techniker ist der Familienvater für den bestmöglichen Sound zuständig. Singen gehört nicht zu seinen Aufgaben. Das machen die anderen, allen voran Thomas Jahn. „Ich muss mir einen Titel so lange anhören, bis ich ihn kann“, sagt der 44-jährige Verkäufer. Bis auf Michael Lexow lernen alle nach Gehör. Der 42-jährige Tischlermeister ist „der einzige gelernte Musiker“, wie seine Bandkollegen sagen. Er hatte Schlagzeugunterricht, spielte im Schülerblasorchester und in der „Swingtime Dixieband“.

Anett Reisner ist die einzige Frau bei „Unerhört“ und fühlt sich dort sichtlich wohl. Ihre Saxofonparts geben den Konzerten das gewisse Etwas. „Die Jungs benehmen sich ganz gut“, sagt die 43-jährige Sonderpädagogin und lacht. Nur wenn sie mal länger nicht da sei, käme das „Unerzogene“ durch.

Nicht nur die Bandmitglieder kennen sich gut. Auch ihre Familien gehören dazu. „Unsere Frauen sind mittlerweile begeistert von dem, was wir machen“, sagt Michael Lexow. Sie könnten gut mit dem Hobby ihrer Männer leben, da sich die Zahl der Auftritte in Grenzen hält. Bis zu acht Mal im Jahr ist die Band zu hören, das nächste Mal am Himmelfahrtstag in Tornow. „Wenn schönes Wetter ist, kommen die Familien in Scharen“, sagt Michael Lexow. Ihre eigenen Familien sind ihre größten Fans. Daneben ist die Band fester Bestandteil beim Pälitzseefest in Kleinzerlang. Aber auch zu privaten Feiern kann man sie buchen.

Zum Repertoire trägt jeder etwas bei. So ist Thomas Jahn großer Fan von Marius Müller-Westernhagen, Michael Pozorski von Neil Young. „Jeder kann seine Musik mitbringen“, sagt Michael Lexow. Und jeder darf mitsingen. Damit die Töne sitzen, ist die wöchentliche Probe jeden Mittwoch ab 19 Uhr wichtig.

Die ersten Übungen vor zehn Jahren fanden im Dachgeschoss des Hauses der Begegnung statt. Zurzeit proben die Musiker in einem unbewohnten Haus an der Gildenhaller Allee. Doch nicht mehr lange. Wo sich die Band gemütlich eingerichtet hat, sollen Wohnungen entstehen. Dann heißt es umziehen. Wohin, das wissen sie noch nicht. Auf alle Fälle muss es ein Ort sein, wo sie sich musikalisch austoben können. Denn wie Lexow sagt: „Erfolg muss man sich erarbeiten.“

Wer sich mit der Band in Verbindung setzen will, kann das über Manager Jörg Litfin unter 0173/2 04 84 41. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.unerhört.com. (Von Dagmar Simons)