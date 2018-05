Alt Ruppin

An einem Haus an der Anna-Petrat-Straße in Alt Ruppin ist am frühen Donnerstagnachmittag eine 38-jährige Paketzustellerin von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die Botin hatte einer 59-jährigen Frau ein Paket geliefert. Dabei kam der Hund aus dem Haus und biss der Zustellerin in die linke Wade.

Hundehalterin soll sich nicht gekümmert haben

Die Frau erlitt eine blutende Wunde, die von einem Arzt behandelt werden musste. Die Hundehalterin soll sich nicht weiter um die Verletzung der Frau gekümmert und die Tür geschlossen haben, so die Polizei.

Von MAZonline