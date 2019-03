Neuruppin

Zwei Menschen sind am Ende der vergangenen Woche von Hunden gebissen worden. Sie mussten ärztlich behandelt werden.

Im Neuruppiner Ortsteil Radensleben fuhren ein Achtjähriger und sein Freund am Samstag gegen 10.30 Uhr gemeinsam auf dem Gehweg der Dorfstraße Fahrrad, als ein Mischlingsschäferhund aus einem geöffneten Hoftor angerannt kam. Der Hund biss den achtjährigen Jungen plötzlich ins Becken, wodurch dieser eine blutende Wunde erlitt.

Die Ehefrau des Hundehalters sicherte den Hund vor Ort und das Kind wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei informierte das Neuruppiner Ordnungsamt wegen des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung.

Übergriff auf Zeitungszusteller

Bereits am Freitagmorgen ging ein 54-Jähriger auf dem Mühlenblick in Rheinsberg seiner Arbeit als Zeitungszusteller nach, als er von einem Terrier in die rechte Wade gebissen wurde. Nach der Behandlung seiner Wunde durch einen Arzt zeigte er diese Körperverletzung im Polizeirevier Rheinsberg an. Wegen des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung erfolgte auch in diesem Fall eine Mitteilung an das zuständige Ordnungsamt.

In beiden Fällen wurden außerdem Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZ-online