Schrecksekunden in einem Lokal in Neuruppin: In der Nacht zum Mittwoch gegen 2.30 Uhr betritt ein Unbekannter die Kneipe, fordert Geld und droht mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Doch die Angestellte schaut genau hin – und erkennt, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelt.