Neuruppin Neuruppin - Lesung der verbrannten Bücher 1933 verbrannten die Nazis öffentlich Bücher von mehr als 100 Autoren, weil sie dem Regime nicht passten. Auch heute noch stehen Bücher auf dem Index, werden Journalisten eingesperrt, die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten. Die Initiative „Neuruppin bleibt bunt“ setzte ein Zeichen mit einer Lesung.

Eine Lesung der Initiative „Neuruppin bleibt bunt“ – in Gedenken an die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 – fand auf dem Neuruppiner Schulplatz statt. Quelle: Regine Buddeke