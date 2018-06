Oben in der Ausstellung im Neuruppiner Museum gibt es ein Objekt der Träume. In durchsichtigen Plexiglaskugeln eingeschlossen schweben dort gleich einem Sternenhimmel Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Sind es Seifenblasen? Oder sind es Schätze, versteckt in ihrem Schatzkästlein. „Ich erträume mir Neuruppin ...“ – so das Motto, dem sich Neuruppiner verschiedenen Alters gestellt haben.

Manche sind Geflüchtete und noch nicht lange da – andere schon eine halbe Ewigkeit. Der Wünschehimmel gehört zur aktuellen Sonderausstellung „Gestern_Heute_Morgen. Unser Neuruppin“ und ist finaler Baustein des zweijährigen Projekts „Durch_einander. Stadtdialog Neuruppin“, das das Museum gemeinsam mit Estaruppin auf die Beine gestellt hat.

Um Wünsche, Träume und Sehnsüchte geht es auch im Buch „Schöne Seelen und Komplizen“ der Potsdamer Autorin Julia Schoch. Ein Dutzend Zuhörer hat sich am Donnerstagabend im Museum eingefunden, um ihr zu lauschen – die Lesung gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung.

Julia Schochs Protagonisten haben ganz unterschiedliche Träume. Alle sind Schüler eines Potsdamer Gymnasiums. In die Zeit der Pubertät mit all ihren Wirren platzt für die Jugendlichen auch noch die Wende in der DDR – ein großer gesellschaftlicher Umbruch, der Ängste und Hoffnungen gleichermaßen freisetzt.

Julia Schoch mit Moderator Otto Wynen und Museumsmitarbeiterin und Projekt-Mitarbeiterin Dorothea Leicht (r.). Quelle: Regine Buddeke

Julia Schoch lässt einige der Jugendlichen zu Wort kommen: Etwa die kirchlich engagierte Rebecca, die für ihr Alter fast zu abgeklärt wirkt, die Welt mit wachem Auge seziert, sich einsetzt und enttäuscht ist von der Masse der Mitläufer, die nicht wagt, den Mund aufzumachen. „Ich bin erst 16 und habe schon eine alte Seele“, lässt Schoch die junge Frau sagen, die nicht in den Westen flieht. „Wer geht, kann nichts mehr tun“, sagt Rebecca.

Im zweiten Teil des Buches lässt Julia Schoch, die selbst auf solch ein Gymnasium ging, alle nochmals sprechen – 30 Jahre später, in der Zeit der Midlife-Crisis. Was ist aus den Wendeträumen geworden – wer sind die Gewinner, wer die Verlierer. So unterschiedlich die 17 Jugendlichen einst waren, so unterschiedlich waren auch ihre Einstellungen, Erwartungen, Erfahrungen. Und so unterschiedlich sind ihre Lebensläufe.

Das Buch spiegelt gleich einem Mikrokosmos das Leben in der DDR zur Wendezeit und lange danach. Oft nur im Hintergrund – die Politik dominiert nicht, sie ist nur Ausdruck der verschiedenen Weltsichten der Helden: positiv-optimistisch, pragmatisch, lakonisch-desillusioniert.

Moderator Otto Wynen fragt, wie Julia Schoch selbst die Wendezeit erlebt habe. „Mit vielen Facetten“, so die 44-Jährige. „Deswegen habe ich ja das Buch geschrieben.“ Sie könne und wolle sich nicht auf eine einzige Schwarz-Weiß-Ansicht beschränken. Die Zeit sei viel zu komplex. „Historiker fassen zusammen – aber wenn man mit den Einzelnen spricht, hat jeder seine eigene individuelle Geschichtswahrnehmung“, sagt sie. „Da gibt es keine für alle verbindliche Wahrheit.“ Genauso wie die Wünsche und Träume in den Kugeln der Ausstellung.

Von Regine Buddeke