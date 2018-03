Jung und Alt

KYRITZ. . Noch bis Ende Mai arbeitet er in der Pflegeeinrichtung auf geringfügiger Basis als Beschäftigungshelfer. Der Kyritzer singt mit den Bewohnern, spielt mit ihnen und liest ihnen Beiträge aus dem „Kyritzer Tageblatt“ der MAZ vor.

„Die Bewohner sind von Lukas Sabionski hellauf begeistert“, sagt Gabriele Lißner, Leiterin des Senioren-Wohnparks. Generell würden junge Mitarbeiter und Praktikanten gut bei den Senioren ankommen. Ein Beispiel dafür ist auch der 16 Jahre alte Lars Tober. Der Neustädter Schüler absolviert in dem Pflegeheim ein Praktikum. „Die Arbeit gefällt mir gut. Es ist schön, alten Leuten helfen zu können“, sagt Lars. Er könne sich gut vorstellen, später Altenpfleger zu werden.

Der Senioren-Wohnpark bietet vermehrt Stellen für Schülerpraktikanten an. „Die Jugendlichen sollen prüfen können, ob für sie solch eine Ausbildung infrage kommt“, sagt Gabriele Lißner. Seit zwei, drei Jahren werde es immer schwieriger, Fachkräfte zu finden. Davon zeugen auch freie Planstellen für examinierte Altenpfleger. Dabei bietet dieser Beruf nach Auskunft von Gabriele Lißner gute Perspektiven. Die Arbeitsplätze seien so sicher wie kaum in einem anderen Bereich und wer möchte, kann nach der Ausbildung beispielsweise noch ein Gesundheitsmanagement-Studium draufsatteln. Zudem könne man als junger Mensch von der Erfahrung der Bewohner profitieren. Der Wohnpark verfügt über 114 vollstationäre Pflegeplätze. Außerdem gibt es sechs Plätze für eine Kurzzeitbetreuung.

Wer als Altenpfleger arbeiten möchte, der „muss das Herz am rechten Fleck und eine soziale Ader haben“, sagt Gabriele Lißner. Im Oktober startet das neue Ausbildungsjahr. Drei junge Leute beginnen dann im Wohnpark eine Lehre. Im vergangenen Jahr gab es dort gar keinen Auszubildenden, da sich kein passender Bewerber fand.

Lukas Sabionski gefällt die Arbeit als Beschäftigungshelfer super. „Die Bewohner sind sehr dankbar.“ Am stärksten würden ihn beim Singen Demenzkranke beeindrucken. Die Senioren erinnern sich an viele Liedtexte, da sie diese noch aus ihrer Kindheit kennen. Der größte Lohn sei für ihn, wenn er von den Demenzkranken ein Lächeln erhalte oder sie klatschen. (Von Axel Knopf)