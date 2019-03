Über ein Jahr lang wollen wir uns jeden Monat in einer anderen Stadt des MAZ-Gebietes im westlichen Brandenburg mit Ihnen an einen Tisch setzen –und beim MAZ-Stammtisch miteinander ins Gespräch kommen. Ob über große Politik, die Probleme vor Ort oder die Zeitung im Medienwandel. Sie bestimmen, was ihr THema sein soll. Wie an einenm Stammtisch eben. Wer ist dabei? Hanna Suppa und die Lokalreporter aus Ihrer Gegend. So wollen wir von Nachbar zu Nachbar miteinander reden und erfahren, was Si ebewegt – und was Ihre MAZ dabei tun kann. Dabei hat der Stammtisch vor dem Abend in Neuruppin bereits in Kyritz, Rathenow, Luckenwalde, Ludwigsfelde und Falkensee stattgefunden. Wann und wo wir den nächsten Stammtisch veranstalten, ist derzeit noch offen. Wir geben Ihnen auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid – und freuen uns schon jetzt auf Sie.