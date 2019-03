In 30 Bildern soll am 25. Mai das Leben Theodor Fontanes zu sehen sein: bei einem Festumzug zum Fontane-Jubiläumsjahr. Für das Spektakel haben sich bereits 60 Neuruppiner gemeldet, die in Kostüme schlüpfen wollen. Weitere Darsteller werden gesucht. Die ersten Kostüme sind bereits fertig.