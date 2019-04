Stöffin

Blutig endet in Stöffin ein Streit um eine Betriebskostenabrechnung. In seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stritt ein 39 Jahre alter Mieter in der Nacht zu Sonnabend nach Mitternacht mit seinem 61 Jahre alten Vermieter in Streit. Dabei waren die beiden so laut, dass ein 56 Jahre Alter Nachbar ohne zu fragen in die Wohnung kam um zu schlichten. Darüber war der Mieter so sauer, dass er den Nachbarn aus seiner Wohnung prügelte und ihn dabei leicht verletzte. Die Polizei kam und nahm Strafanzeigen auf.

Mit der Schaufel an den Kopf gehauen

Als die Beamten gegangen waren, kochte der Konflikt erneut hoch. Der Mieter soll seinen Vermieter mit Fäusten geschlagen haben, woraufhin der sich wehrte, indem er eine Schaufel auf den Kopf des Angreifers schlug. Dabei erlitt der 39-Jährige eine blutende Wunde am Kopf, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Alle Beteiligten müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Zeugin hatte keine Aufenthaltserlaubnis

Bei der Zeugenbefragung stellte die Polizei in dem Mehrfamilienhaus dann noch eine 42 Jahre alte Frau aus der Ukraine fest, deren polnisches Visum im März ausgelaufen war . Sie wurde festgenommen und nach ihrer Vernehmung mit der Auflage wieder entlassen, Deutschland unverzüglich zu verlassen oder sich ein gültiges Visum zu besorgen.

