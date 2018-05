Neuruppin

Der 36-jährige Ford-Fahrer hatte wohl geglaubt, um diese Zeit nicht mehr erwischt zu werden. Doch in der Nacht zu Sonntag geriet der Mann um 2.25 Uhr in der Neuruppiner Rudolf-Breitscheid-Straße in eine Verkehrskontrolle.

Dabei fiel auf, dass er getrunken hatte. Das Alkoholmessgerät vor Ort zeigte 0,6 Promille an. Einen Führerschein konnte der Ford-Fahrer nicht vorweisen. Er behauptete, diesen zu Hause vergessen zu haben.

Das war, wie sich sehr schnell herausstellte, eine Lüge. Denn eine Abfrage der Führerschein-Daten ergab, dass der Mann überhaupt keinen Führerschein mehr hat, weil im dieser bereits entzogen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und gleich zwei Strafverfahren eingeleitet – wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Führerschein.

Von MAZ-Online