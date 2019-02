Neuruppin

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend in der Pizzeria am Rheinsberger Tor in Neuruppin seine Pizza mit einem gefälschten 50-Euro-Schein bezahlt. Der Angestellte überprüfte den Schein allerdings erst, als der Kunde den Laden bereits wieder verlassen hatte.

Ein zweiter falscher Fünfziger lag schon in der Kasse

Daraufhin wurden die anderen in der Kasse befindlichen Scheine überprüft und dabei ein weiterer falscher Fünfziger gefunden. Mit diesem falschen Fünfziger hatte am Abend zuvor ein anderer unbekannter Mann eine Pizza bezahlt. Beide Scheine haben die gleiche Seriennummer.

Das Falschgeld wurde sichergestellt, und es wurden zwei Strafverfahren gegen die noch unbekannten Männer eingeleitet.

Da aber beide Tatverdächtigen von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden sind, hält es die Polizei für recht wahrscheinlich, dass sie die Männer ermitteln kann. Die Videobänder werden nun von der Polizei gesichtet.

Von MAZ-Online