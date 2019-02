Neuruppin

Zugedröhnt mit Amphetaminen ist eine 37 Jahre alte Neuruppinerin am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Neuruppiner Artur-Becker-Straße am Steuer eines Honda erwischt worden. Polizeibeamte hielten das Auto dort gegen 23 Uhr an und baten sie zum Drogenschnelltest und anschließend zur Blutprobe.

Die Polizei hatte die Frau erst in der Nacht zuvor erwischt

Die Polizei hatte dieselbe Frau mit demselben Auto bereits in der Nacht zuvor um 23.30 Uhr in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße unter Drogen am Steuer erwischt (die MAZ berichtete). Da hatte sie auch noch 150 unverzollte Zigaretten und illegale Drogen dabei. Dass ihr schon da die Weiterfahrt verboten wurde, beeindruckte die 37-Jährige offenbar nicht sehr.

Von MAZ-online