Alt wie ein Baum! Klar, das ist von den Puhdys. Steht aber als Motto auch für so manch andere DDR-Band. Etwa die Modern Soul Band, die vor 50 Jahren in Berlin gegründet wurde. Verdammt lang her. Von den Gründungsmitgliedern ist mittlerweile nur noch Keyboarder Gerhard „Hugo“ Laartz dabei – die Liste ehemaliger MSB-Musiker liest sich wie das Who-is-who der ostdeutschen Jazz-, Rock- und Pop-Geschichte. Etliche von ihnen sind bei der Jubiläumstour als Gäste dabei – sie lassen es sich nicht nehmen, einmal wieder bei der Band mitzumischen, die zu den Größen des Ostrock zählen.

Die Tour führt auch über Neuruppin: 350 Fans lauschten im Stadtgarten den alten und neueren Songs der Modern Soul Band und tanzten zu den Hits. Mit dabei waren viele musikalische Wegbegleiter der Band.

Obschon – Rock kann man es eigentlich nicht nennen – wie schon der Name verrät. Das Alleinstellungsmerkmal der Modern Soul Band ist das Bläsertrio, das den durchaus rockigen Rhythmen den Groove des Blues, die Nonchalance des Jazz und den Hauch Soul verleihen, der den Sound der Band unverwechselbar und einzigartig macht. Gleich zu Beginn schmettern die Bläser ein fulminantes Intro, das Lust auf mehr macht: Trompeter Ferry Grott, Posaunist Stephan Bohm und Andreas Wieczorek, ehemaliger Saxophonist der Band, der das einzig weibliche Bandmitglied am Samstag vertritt.

Was die Gäste beträfe – da könne man sich auf was gefasst machen, verheißt Sänger Dirk Lorenz. Rund 350 Fans sind ins Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten gekommen, um ihren Idolen von einst zu huldigen. Auch wegen der Gäste – natürlich hat sich längst herumgesprochen, wer alles auf die Bühne kommt. Zwei Tage vorher, verrät Lorenz, habe man die offizielle 50-Jahre-Party in der Berliner Kulturbrennerei gefeiert.

Hunderte Songs hat die Band im Lauf der 50 Jahre eingespielt

„Wir dachten, wir setzen noch eins drauf und kommen am Samstag nach Neuruppin“, plaudert er und legt mit „Sunshine“ los. Nicht lange, und die ersten Tänzer legen vor der Bühne los. Verliebte Blicke a la ’Weißt du noch, damals?’ sieht man da und selbstvergessene Gesichter. Ein Hauch Jugend blitzt durchs Publikum, das mit seinen Idolen älter geworden ist.

„Himmel und Hölle“ schmettert Lorenz wenig später einen der ganz alten Hits. „Ein Klassiker aus den 70ern, der es uns wert war, als Titelsong aufs Jubiläums-Album zu kommen“, erklärt er. Klar, dass es die Scheibe in der Pause zu kaufen gibt – signiert für alle, die wollen.

Als erster Gast wird einer angekündigt, „der schon bei unseren Anfängen mit dabei war“, macht es Hugo Laartz spannend. Richtig erfolgreich wurde er später mit den Sputniks. „Hallo alter Junge“, ruft Laartz und singt Henry „Cott’n“ Kotowski, der einst auch Songs für Manfred Krug schrieb. Dann singt Peter Papst von der Jonathan Blues Band seinen „November-Blues“.

„Wir hatten einst zwei Frontleute, um die uns alle Bands beneidet haben“, erklärt Laartz dem Publikum. „Klaus Nowodworski und Regine Dobberschütz.“ Letztere verließ die Band und später auch die DDR und leitete viele Jahre Europas ältesten Jazzclub, den Jazzkeller in Frankfurt am Main.

„Ich war schon beim 40. und 45. Geburtstag von Modern Soul dabei“, verrät die Sängerin. „Wenn wir uns dann begegnen, ist es wie früher – wie vor 40 Jahren“, sagt sie nostalgisch. Klar, dass sie an diesem Abend ihren allergrößten Hit, den Film-Song „Solo Sunny“ singen wird.

Eine Vielzahl ostdeutscher Musik-Größen hat schon in der Band gespielt

Später werden noch Uschi Brüning und Conny Bauer auf der Bühne erwartet und – last not least – Jazzlegende Klaus Lenz, der seinen Weg zur Musik in der Schulkapelle der Neuruppiner Oberschule fand. Später hat der Nestor der DDR-Jazz-Szene Musikgeschichte geschrieben: er komponierte Musik für diverse Defa-Filme, nahm zahlreiche Platten auf, in unterschiedlichen Formationen. 1972 fusionierte eine Klaus-Lenz-Band mit der Modern Soul Band zur Klaus-Lenz-Modern-Soul-Big-Band. „Hugo und ich kennen uns seit 50 Jahren“, sagt Lenz. Wegen ihm bin ich heute hier.“

