Der getötete Jörg S. war in Radensleben als „netter, friedlicher“ Mensch bekannt. Doch er wurde ermordet in einer Papiertonne in der Wohnung von Renee G. aufgefunden – drei Wochen später. Die Kriminaltechnik entdeckte neben der Leiche viel Blut des Opfers, vor allem in der Küche.