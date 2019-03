Neuruppin

Ein mächtiger Knall hat die Neuruppiner in der Nacht zu Dienstag aufgeschreckt. Gegen 22.35 Uhr kam es zu einer lauten, dumpfen Erschütterung, die nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch im Neubaugebiet, in Treskow und sogar auf der anderen Seeseite zu hören war.

Kurz danach ging ein Anruf eines verunsicherten Einwohners bei der Polizei ein. Ein Streifenwagen wurde nach Treskow geschickt, weil dort die Ursache des Knalls vermutet wurde. „Wir haben die Angaben geprüft“, sagt die Polizeisprecherin Ariane Feierbach. „Aber bis jetzt konnten wir die Ursache nicht herausfinden.“

Es ist nicht der erste Knall in Neuruppin

Der dunkle, volle Knall sorgt für Irritationen – nicht nur bei den Einwohnern, sondern auch bei der Polizei. Schon am 16. Januar hatte es in Neuruppin einen monströsen Knall gegeben. Viel zu laut für einen Böller oder einen Schuss. Und auch damals konnte die Polizei die Ursache nicht ermitteln.

„Es ist mysteriös“, sagt Ariane Feierbach. Denn derartige Erschütterungen gab es jetzt schon in mehreren Städten. Mitte Januar hatte es in Oranienburg mächtig gerumst. Einwohner berichteten von vibrierenden Wänden und Fensterscheiben, gar von einer Druckwelle. Auch in Velten soll es so ein Phänomen gegeben haben, weiß die Polizeisprecherin. Aber nirgends ließ sich bis jetzt eine Erklärung finden. „Die Recherchen der Kriminalpolizei brachten kein Ergebnis“, weiß Ariane Feierbach.

Polizei forscht weiter nach der Ursache

Vibrationen hatten auch die Neuruppiner in der Nacht zu Dienstag gespürt. Zeugen des Knalls vermuten deshalb, dass es sich um die Druckwelle eines Überschallflugzeugs handeln könnte. „Das war auch in Oranienburg vermutet worden. Aber nach den Ermittlungen der Kripo konnte auch diese Ursache ausgeschlossen werden“, sagt die Polizeisprecherin.

Der monströse Knall in Neuruppin bleibt ein Rätsel. Die Polizei hat bis jetzt keinen Krater einer Explosion, kein beschädigtes Auto oder Gebäude festgestellt.

Von Katharina Kastner