Dierberg

Ein 17-Jähriger verlor am Montag um 17.40 Uhr auf der Bundesstraße 122 zwischen Dierberg und Alt Ruppin die Gewalt über sein Leichtkraftrad. Er kam in einer Doppelkurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach wurde er über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einer Gruppe von Radfahrern.

Hubschrauberbesatzung rettet 17-Jährigen

Der 17-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Ein 65-jähriger Radfahrer wurde verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden anderen Radfahrer – eine 58-jährige Frau und ein 60 Jahre alter Mann – erlitten einen Schock und mussten ebenso mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Straße eine Stunde dicht

Die Bundesstraße wurde aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten etwa eine Stunde gesperrt. Der Sachschaden wird auf zirka 2900 Euro geschätzt.

