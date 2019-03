Ein polizeibekannter 31-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag in Neuruppin die Polizei gerufen, weil an der Wichmannstraße ein 18-Jähriger am Boden lag und schlief. Kurz darauf geriet der 31-Jährige selbst ins Visier der Beamten: Er hatte Drogen komsumiert und war mit einem offenbar gestohlenen Fahrrad unterwegs.