Neuruppin

Im Supermarkt am Babimostring in Neuruppin sind am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein 19- und ein 21-Jähriger beim Diebstahl erwischt worden. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie sie Waren einsteckten. Der Jüngere konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei ausweisen und durfte gehen. Als Polizisten den 21-Jährigen nach Papieren durchsuchten, fanden sie ein griffbereites Teppichmesser.

Fahrrad war in der Nacht zuvor gestohlen worden

Zudem erwies sich das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, als gestohlen. Es war in der Nacht zum Dienstag aus einem Keller an der Herrmann-Matern-Straße entwendet worden. Nach einem beschleunigten Verfahren wurde der 21-Jährige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Von MAZonline