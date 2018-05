Neuruppin

Ein betrunkener Mann hat am Sonnabend Einlass in die Wohnung seiner Ex-Freundin in begehrt. Weil die Frau ihn aber nicht hereinlassen wollte, trat er die Wohnungstür ein und verschaffte sich gewaltsam Zutritt. In der Wohnung war er Gegenstände herum und zog seiner Ex-Frau an den Haaren.

Die 27-Jährige wusste sich nicht anders zu helfen, als ihrem Ex Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen, damit er von ihr ablässt.

Das wirkte in sofern, als dass sich 28-Jährige in ein Nebenzimmer zurück zog. Die Frau holte die Polizei, die dem Mann einen Platzverweis aussprachen. Daraufhin verließ er die Wohnung.

Einen Alkoholtest lehnte der Mann aber ab. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angefertigt.

Von MAZonline