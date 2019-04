Neuruppin Neuruppin - Zum ersten Mal hinter einer Filmkamera Es ist ein besonderes Projekt: Achtklässler aus der Neuruppiner Puschkinoberbschule dürfen einen Dokumentarfilm drehen. Die Jugendlichen tauchten deshalb am Freitag auch auf dem Neuruppiner Wochenmarkt auf.

Am Freitag drehten die Jugendlichen nicht nur in der Fischerei, sondern auch auf dem Wochenmarkt am Neuruppiner Schulplatz. Quelle: Peter Geisler