Neuruppin

An einer Elektroladestation an der Wilhelm-Bartelt-Straße in Neuruppin ist am Freitag ein Streit eskaliert. Der Fahrer eines Elektro-VW hatte seinen Wagen an der Säule geladen, was aus Sicht zweier anderer Autofahrer offenbar zu lange dauerte.

Von beiden Seiten zugeparkt und Stecker gezogen

Sie parkten den VW von beiden Seiten so eng zu, dass der Fahrer nicht mehr einsteigen konnte. Dabei wurde der VW zudem beschädigt, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus hatten die beiden anderen Fahrer den Ladestecker gezogen. In dem Fall wurden Strafanzeigen wegen Nötigung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

