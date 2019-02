Neuruppin Neuruppin - Millionen für die Schulen und Kitas Lange warten Schüler, Eltern und Lehrer, dass die Schule Gildenhall endlich saniert werden kann. Jetzt will Neuruppin dort rund zwei Millionen Euro investieren. Gebaut wird auch in andere Kitas und Schulen der Stadt.

In diesem Jahr will die Stadt Neuruppin die Grundschule in Gildenhall weiter sanieren, 2020 dann die Turnhalle dort. Quelle: Peter Geisler/Archiv