Neuruppin Neuruppin - Sonntagsverkauf auf der Kippe Im vergangenen Jahr hat ein Gericht einige verkaufsoffenen Sonntage in Neuruppin untersagt. Jetzt sollen die Stadtverordneten entscheiden, ob es 2018 solche Termine geben soll. Sie sind sich nicht sicher.

Sollen Neuruppiner Läden an einigen Sonntagen im Jahr öffen dürfen? Gerade vor Weihnachten ist das vielen Händlern wichtig, weil sie am Sonmntag mehr Umsatz machen als an anderen Tagen. Quelle: Peter Geisler