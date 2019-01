Neuruppin Feuerwehr - Zahl der Brandeinsätze 2018 gestiegen 451 Mal mussten die Feuerwehrleute der Fontanestadt im vergangenen Jahr ausrücken. Dabei gab es deutlich mehr Brandeinsätze als im Vorjahr. Gefährlich wurde es vor allem in der Dürreperiode.

Bei einem Feldbrand an der Autobahn bei Neuruppin standen im Juni am Ende 50 Hektar in Flammen. Quelle: Alwin May