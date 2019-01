Neuruppin

Im Streit mit seiner 31-jährigen Freundin hat ein 24-jähriger Neuruppiner am Neujahrsmorgen in der gemeinsamen Wohnung mit einer Bohrmaschine, einer Säge und einem Akkuschrauber gedroht, erst ihren Hund und dann sie zu verletzen. Um seine Drohung zu unterstreichen, bohrte der Mann ein Loch in eine Tür.

Frau wendet sich an die Rettungsstelle

Der 31-Jährigen gelang es unter einem Vorwand, die Wohnung zu verlassen. Sie ging zur Rettungsstelle. Dort vertraute sie sich dem Personal an, das umgehend die Polizei informierte. In der Wohnung trafen die Polizisten den 24-Jährigen an und nahmen ihn in Gewahrsam. In seiner Vernehmung machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Er darf die Wohnung für zehn Tage nicht betreten

Anschließend gaben ihm Polizisten die Möglichkeit, persönliche Gegenstände aus der Wohnung zu holen, die er nun für zehn Tage nicht betreten darf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.

Von MAZonline