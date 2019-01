Neuruppin

Nach einer durchzechten Nacht hat ein 23-Jähriger am Freitag im Streit mit seiner Freundin (29) in der Wohnung an der Straße des Friedens randaliert. Er war gegen 8.30 Uhr nach Hause gekommen, hatte den Tannenbaum angehoben und gleich wieder fallenlassen, so dass der Schmuck zu Bruch ging.

Sanitäter mussten Schnittwunden versorgen

Die Frau warf ihren Freund raus, er trat jedoch die Tür ein. Die 29-Jährige versteckte sich auf dem Dachboden und rief die Polizei. Die Beamten übergaben den Mann, der sich beim Alkoholtest auf 2,34 Promille pustete, an den Rettungsdienst, der leichte Schnittwunden zu versorgen hatte. Der 23-Jährige darf für zehn Tage nicht in die Wohnung zurück.

Von MAZonline