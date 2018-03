RHEINSBERG. Noch von Weitem schallen sie vom Grienericksee ans Ufer, wo bunt herausgeputzt die 17. Auflage des Rheinsberger Hafenfestes Ströme von Besuchern anzieht. Bei vergleichsweise freundlicher Wetterlage – für das Hafenfest eher unüblich – haben sich diverse Wassersportler und Neugierige eingefunden, um bei Regatten ihre Kräfte zu messen oder einfach mitzufiebern.

Die ehemals unter Segel fahrenden Kutter sind bei diesem Wettkampf zu rudern – zehn Aktive an den Riemen und ein Steuermann sitzen im Boot. „Ich bin froh, hier dabei zu sein“, sagt Marian Haft von der Bernburger Crew, dem Vorjahressieger. „Klein, aber fein.“ Das Team legt sich schon seit einigen Jahren in Rheinsberg in die Riemen. Diesmal nur zu acht, das erklärt auch die schlechte Zeit im ersten Lauf. Die konnte auch durch erhöhten Kraftaufwand nicht wettgemacht werden, letztlich musste nur ein Riemen daran glauben. Günter Steffens, Chef des Marineclubs Rheinsberg, hofft darauf, dass es in diesem Jahr für seine Mannschaften besser läuft. „Im ersten Lauf waren wir auf Platz zwei. Aber die Entscheidung kommt in der Summe.“

Zu den klaren Höhepunkten des Festes gehört die Pappboot-Regatta – eine Herausforderung für kreative Möchtegern-Kapitäne und besorgte Eltern. Die entscheidende Frage bei jedem der handgefertigten Vehikel: Wird es bis zum Ziel durchhalten? Gebaut aus Pappe und Papier – nur wasserlösliche Farbe und ebensolcher Kleber sind erlaubt – sind die fantasievollen Schiffchen ein Hingucker. Wie seetauglich sie sind, erweist die Probefahrt. Zuvor vergibt die lokalprominente Jury Punkte für Aussehen und regelkonforme Materialverwendung – dann geht es ins Wasser, mit Schwimmweste und Stechpaddel. Zwei Taucher stehen zur Rettung Schiffbrüchiger bereit.

Sieben Boote sind am Start, klar im Vorteil die Familie Hellblau aus Rheinsberg, die drei der Boote stellt. Stefanie steuert die R 1. „R steht für Rakete und die 1, weil ich Erste werden will“, sagt die Elfjährige. Ihre Zwillingsschwester Lisa Marie hofft vor allem eines von ihrem Boot „Max und Moritz“, vormals „Titanic“, mit dem sie ihren Vorjahressieg verteidigen will: „Hauptsache, es hält und schwimmt.“ Dritte im Bund ist Schwester Jenny, die in einem „Zauberfisch“ unterwegs ist. Eine düstere Konkurrenz sind die beiden „Black Pearls“ von Vivian Dücker und Kompagnon Raphael Gülde. Mit Totenkopf und schwarz bemalt kommt Piratenfeeling auf. „Die müssten eigentlich die schwarze 13 kriegen“, sagt ein Besucher. Die Flöße von Marko Giese und Dustin Seidel, beide beim Marineclub Rheinsberg, wirken stabil und unerschütterlich.

Eins nach dem anderen werden die Pappboote ins Wasser gesetzt. Tobias Erdmann ist der Erste – und schafft es bis ins Ziel. Auch die folgenden Boote kommen unbeschadet durchs Wasser. „Ein kleiner Reinfall zwischendurch wäre auch mal schön“, findet Moderator Guido Hemmer.

Die „Black Pearl 1“ kommt mit gefletschten Haifischzähnen bis zum Ziel. Kaum stehen die beiden Piloten trockenen Fußes auf dem Steg, kann das Schiff jedoch nur noch in Teilen geborgen werden. Binnen Sekunden zerfällt es in durchweichte Papierschichten. Die beiden Seemänner steigen mutig in ihr zweites Schiff, so viel Spaß muss sein. Den haben auch die Zuschauer, sie feuern die Piraten ordentlich laut an.

Die Hellblau-Boote haben am Ende die Nase vorn. Lisa Marie verteidigt ihren Titel, gefolgt von ihren Schwestern. Auch bei den Kutterruderern holt Gastgeber Rheinsberg in diesem Jahr den Sieg. Sowohl die Marinegirls, als auch das Männerboot des Vereins bezwingen die starke Konkurrenz, wenn auch nur um Sekunden.

Musikalisch geht es ein paar Meter weiter zu. Die 24 Männer des Shanty-Chores „Stella Maris“ aus Kyritz in ihrem schmucken Outfit begeisterten das Publikum mit bekannten Seemannsliedern, zu denen die Besucher schunkelten und mitsangen. Neben dem „Hamburger Fährmaster“ und dem Schlager „Seemann, lass das Träumen“ erklangen Lieder von Windjammern, Gin und Rum, von Häfen und fremden Ländern.

Eher nah denn fern wirbeln die Mädchen der Kindertanzgruppe des Rheinsberger Faschingsklubs, in ihren bunten Kleidchen über die Wiese. Reichlich Applaus gab es auch für die Modenschau und Märchenfee Monalizzy. Nach der Siegerehrung im Kutterrudern sorgten der Männergesangsverein „Vorwärts“ und die Rheinsberger Linedancer für Stimmung.

Den Abschluss des Festes bildete der Auftritt von „Erik und Markus“ mit Oldies, aktuellen Schlagern und eigenen Liedern. Zuvor brachen die Wassersportler zu ihrer Geschwaderfahrt auf. Neben den Marinesportlern mit zwei Kuttern nahmen an dem Bootskorso die Motorwassersportler, die Segler und Ruderer mit zehn Booten teil. (Von Regine Buddeke und Jürgen Rammelt)