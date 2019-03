Neuruppin Neuruppin - Zu teuer: Land will 130 Kilometer Straße abgeben Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin fürchtet Millionenkosten durch neue Straßen. Das Land will rund 130 Kilometer seiner meist maroden Pisten an den Kreis abgeben. Der lehnt die Übernahme ganz klar ab.

Auch die marode Straße des Friedens in Neuruppin gehört zu den Strecken, die das Land loswerden will. Immerhin ist in Neuruppin ab 2020 eine Sanierung in Sicht. Quelle: Peter Geisler