Alt Ruppin

Drei Männer veranstalteten in der Nacht zu Samstag in Alt Ruppin bei einem Lagerfeuer an der Feuerschale so viel Lärm, dass Anwohner gegen 0.20 Uhr die Polizei holten, damit diese dem Radau ein Ende bereiten.

Zwei Polizeibeamte fuhren deshalb zum Lagerfeuer und mahnten die drei, ruhig zu sein und löschten auch gleich das Feuer, um die Party definitiv für beendet zu erklären. Während dessen beschimpfte einer der drei Männer die Polizeibeamten als „Eierköpfe“.

Das hätte der 25-Jährige besser nicht tun sollen. Denn nun hat er außer der Anzeige wegen ruhestörenden Lärms auch noch eine Anzeige wegen Beleidigung am Hals.

