Neuruppin

Der Chrysler-Fahrer hatte wohl nicht damit gerechnet, in eine Verkehrskontrolle zu geraten. Denn er fuhr in Neuruppin durch die Innenstadt, obwohl er keinen Führerschein hat. Und nicht nur das: Er ist bereits mehrfach beim Fahren ohne Führerschein erwischt worden und hat deshalb schon mehrere Ermittlungsverfahren am Hals. Das brachte ihm in Polizeikreisen eine gewisse Berühmtheit ein.

Wohl deshalb wurde er, als er über die Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße fuhr, von einer Polizistin gesehen und erkannt. Zwar konnte ein eilends angeforderter Streifenwagen, der das Stadtgebiet nach dem Chrysler-Fahrer absuchte, diesen nicht mehr inflagranti ertappen. Doch die Polizei weiß ja, wo sie den notorischen Auto-Sünder findet.

Von MAZ-Online