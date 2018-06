Zum Auftakt der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche wurden in der Kulturkirche Neuruppin 13 Senioren für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Bereiche, in denen sie sich engagieren, sind vielfältig. Und ohne sie wohl kaum so präsent im Stadtleben. Landrat Ralf Reinhardt dankte ihnen dafür.