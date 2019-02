Immer noch lauern in der Erde der Kyritz-Ruppiner Heide Kugelbomben und Co. Seit 2011 wird das Gelände systematisch und akribisch danach abgesucht. Deswegen werden Jahr für Jahr Verdachtsfläche gezielt in Brand gesetzt, damit die Experten mit ihren Sonden alles aufspüren können. Das „Abflämmen“ dient auch dazu, dass die Heide auch Heide bleibt.