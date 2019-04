Neuruppin

Drei Streifenwagenbesatzungen waren am Dienstagabend in Neuruppin nötig, um einen 36-Jährigen Mann zu überwältigen. Er hatte seine 38-jährige frühere Lebensgefährtin unvermittelt geschlagen, sie am Hals gepackt und auch getreten. Die Frau musste im Rettungswagen behandelt werden. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten hatte der 36-Jährige die Wohnung wieder verlassen, kehrte aber kurz darauf zurück. Hierbei wurde deutlich, dass er offensichtlich unter psychischen Problemen leidet, die durch die Einnahme von Betäubungsmitteln noch verstärkt werden. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain. Betäubungsmittel wurden bei ihm nicht gefunden. Der Mann stimmte einem freiwilligen Krankenhausaufenthalt zu. Im Laufe des Arztgespräches flüchtete er jedoch aus der Notaufnahme. Die Polizisten liefen ihm hinterher, konnten ihn aber nicht aufhalten. Weder der Einsatz einfacher körperlicher Gewalt, noch der Einsatz des Pfeffersprays oder des Schlagstock zeigten Wirkung. Erst nachdem zwei weitere Streifenwagen mit vier Beamten hinzukamen, konnte der Mann im Stadtgebiet gefesselt werden. Der Mann hatte sich bei einem Sturz leicht verletzt. Er wurde deshalb abermals mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden aufgenommen.

