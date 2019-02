Mit einem verbotenen Einhandmesser in der Hosentasche ist ein 18-Jähriger am Freitagabend in einem Supermarkt an der Neustädter Straße in Neuruppin beim Diebstahl mehrerer Tafeln Schokolade erwischt worden. Ein Mitarbeiter stellte den Mann. Die Polizei fand später die Waffe.