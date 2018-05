Neuruppin

Die 18-jährige Mitbewohnerin einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Neuruppiner Schifferstraße hat am Samstagabend nach dem Kochen vergessen, den Elektroherd abzuschalten. Auf dem Herd blieb zudem ein Schwamm liegen. Der Schwamm fing an, so stark zu qualmen, dass die Nachbarschaft in Alarmbereitschaft geriet. Die 18-Jährige war nicht zu Hause.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr Neuruppin alarmiert, die in Windeseile vor Ort war und Schlimmeres verhindern konnte. Die Wehrleute schalteten den Herd ab, löschten den Schwamm und lüfteten die Küche ordentlich durch.

Gegen die 18-Jährige wird wohl nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Den aufmerksamen Nachbarn aber ist es zu verdanken, dass nicht Schlimmeres geschah.

Von MAZ-Online