Alt Ruppin

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Alt Ruppin und Krangen kam es am Montag Mittag. Eine Dacia-Fahrerin kam auf vereister Fahrbahn von der Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrerin war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Am Dacia entstand Totalschaden. Quelle: Blaulichtreport Neuruppin/Bergenroth

Nach der Befreiung der Frau wurde sie zur weiteren ärztlichen Betreuung an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in die Ruppiner Kliniken gefahren. Am Dacia entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen wurde zur Bergung des Fahrzeuges beauftragt.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Unfallort. Quelle: Blaulichtreport Neuruppin/Bergenroth

Von MAZonline