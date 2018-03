RHEINSBERG. . Die Jugendfeier in der Prinzenstadt war die erste in diesem Jahr im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, diese Reihenfolge hat Tradition. Organisiert wurde die Feier von der Neuruppiner Außenstelle des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg. „Wir haben in den Schulen nachgefragt, wer an der Jugendfeier teilnehmen möchte und die Feierstunde vorbereitet“, erzählt Peggy Siegel. Sie ist die Nachfolgerin der langjährigen Organisatorin Rosemarie Schnitzspahn.

Für den Tag hatten sich die Jugendlichen schick gemacht: Die jungen Herren in schmucken Anzügen oder Kombinationen, die jungen Damen trugen fesche Kleider und High Heels. Mit ihnen waren Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Verwandte in das Theater gekommen.

Eröffnet wurde die Feier mit dem Lied „Chariots of Fire“, einem Titel des Elektronik-Musikers Vangelis, der mit dem 1492-Soundtrack bekannt geworden ist. Es folgte der Auftritt der Tanzgruppe der Jugendkunstschule, bevor die Band mit Mario und Anke Born sowie den Sängerinnen Corinna Schölzel und Laura Giese mit „That’s what friends are for“ schon einmal für Gänsehaut-Feeling sorgt.

Festredner Richard Staar (25) erinnert sich in seiner Rede an seine eigene Jugendfeier – und sprach darüber, was so alles der heutigen Jugend an schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten nachgesagt wird. „Nehmt diese Schuldsprüche nicht so ernst“, rief er den Jugendlichen zu. „Seid einfach ihr selbst!“ Das gelte auch, wenn die Eltern einen manchmal nicht verstehen wollen. Er machte aber auch deutlich, dass der Weg zum Erwachsenwerden ein holpriger Pfad ist. „Das Älterwerden bringt nicht nur Vorteile“, sagte Staar. So sprach er von Liebe, die entdeckt werden will, von „angeborenen Männerkrankheiten“, vom Shoppen und von „Frauen, die alle lieben, aber keiner versteht“. Und auf die Zukunft verweisend, erinnert der Festredner daran, dass nicht alles Freude und Kuscheln sein wird. „Es wird auch seelische Belastungen und Schicksalsschläge geben.“

Warmherzige Worte richtete der Sprecher schließlich an die Eltern. Im Namen der Jugendlichen dankte er ihnen für die Fürsorge, die sie ihren Kindern haben zukommen lassen.

Nach dem Lied „You’ve got a friend“ standen dann noch einmal die Jugendlichen im Mittelpunkt. Auf der Bühne erhielt jeder eine Rose neben Glückwünschen des Humanistischen Verbandes. Dann gab es noch einmal Musik: Mit „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen, einem weiteren Auftritt der Tanzgruppe und mit dem Lied „Heal the world“ von Michael Jackson wurden die Jugendlichen und ihre Gäste in den verschneiten Ostersonnabend entlassen – zu ihren eigenen Feiern im Anschluss an den offiziellen Teil. (Von Jürgen Rammelt)