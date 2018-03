WITTSTOCK. . Doch bei den beiden stachligen Gesellen sollte es nicht bleiben. „Ich machte die Tür auf, und da kamen die nächsten Kleinen von ganz allein ins Haus spaziert.“

Dass sich die Igel plötzlich selbst bei ihr einquartieren, fand Inge Dynas recht seltsam. „Die haben die anderen gewittert und wollten deshalb auch hier rein“, so die Wittstockerin. Jetzt hat sie neun stachlige Pensionsgäste. Wie man mit ihnen richtig umgeht, weiß sie von Jutta Schütze aus Rathenow. Die Vize-Landesverbandschefin des Tierschutzvereins betreibt in der Havelstadt eine Igelstation. „Sie hat mir alles über Igel beigebracht“, sagt Inge Dynas stolz.

Obwohl die Vierbeiner Winterschlaf halten, werden sie hin und wieder wach und brauchen etwas zu fressen. Nachdem sie ihre Bäuche mit Katzenfutter gefüllt haben, igeln sie sich im wahrsten Sinne des Wortes in Zeitungspapier der MAZ ein. „Von dem blattweise hineingelegtem Papier ist nicht viel zu erkennen. Das zerknüllen und zerfetzen sie selbst“, sagt Inge Dynas. Bis Mai haben die Vierbeiner noch Pensionsrecht. Nach den „Eisheiligen“ werden die Igel wieder ins Freie ausquartiert.

Was aber der Wittstockerin derzeit Sorgen bereitet, ist das Problem mit einer ausgesetzten Katze. Am Wochenende fand Inge Dynas am „Netto“-Markt in der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock eine leere blaugraue Katzenbox: „Es lag ein Tuch mit ein paar Leckerli-Stangen drin. Es muss jemand die Box geöffnet haben und bei der Gelegenheit ist die Katze dann weggelaufen“, glaubt sie.

Nun suchen die Tierschützer verzweifelt nach einer entflohenen, zahmen Katze und nach dem Eigentümer. Womöglich hält sich die Katze im Wohngebiet Bohnekamp auf und sucht sogar Anschluss an Menschen.

Hinweise nimmt Brigitte Fagien, die Vorsitzende vom Tierschutzverein Wittstock und Umgebung, unter 03394/ 44 35 39 entgegen. (Von Madlen Wirtz)