Stammzellspender für Moritz Kahle gefunden

WITTSTOCK. . Das teilt Veronika Kahle, Moritz’ Oma, mit. Sie ist Pflegedirektorin in den KMG-Kliniken. „Die Nachricht hat uns überglücklich gemacht. Es stimmen bei dem Spender und bei Moritz zehn von den zehn notwendigen Zellmerkmalen überein, es ist sein genetischer Zwilling. Aus rechtlichen Gründen wird der Name des potenziellen Spenders nicht preisgegeben, wir können ihm nur auf diesem Wege unsere unendliche Dankbarkeit sagen“, so Veronika Kahle.

Sie hatte Mitte April in den Krankenhäusern in Wittstock und Pritzwalk zu einer Typisierungsaktion aufgerufen, an der sich insgesamt 285 Menschen beteiligten. Sie ließen sich dazu Blut abnehmen und in die Stammzellenspenderdatei aufnehmen (die MAZ berichtete). Veronika Kahle dankt aber auch „von Herzen“ für die Geldspenden und die Hilfe bei der Organisation der Spendentermine. „Wir haben Moritz an diesen unglaublichen Momenten teilhaben lassen. Für ihn haben wir mit der Videokamera und mit Schnappschüssen alle großen und kleinen Aktionen festgehalten und sie ihm im Krankenhaus gezeigt. Moritz konnte kaum glauben, was er auf den Bildern sah, wie viele Menschen bereit waren, ihm zu helfen. Als die Ärzte in der Klinik ihm dann von der erfolgreichen Spendersuche berichteten und ihn über die Transplantation und seine unbedingte Mithilfe dabei aufklärten, sagte er voller Überzeugung, dass er den Kampf gegen den Krebs gewinnen will“, berichtet Veronika Kahle.

Mit diesem Erfolg könne nun auch die Familie wieder optimistischer in die Zukunft schauen, denn der erste und wichtige Schritt zur Hoffnung auf Heilung von Moritz sei möglich geworden. „Ich möchte allen Spendern für so viel Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit von ganzem Herzen danken. Denn nichts ist so wertvoll wie das Leben“, so Veronika Kahle. (bw)