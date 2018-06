„Das sind ja Kissen“, wispert es in den vollen Reihen des Neuruppiner Stadtgartens. Und wirklich, die kleinen Mädchen, die da in voluminösen Stoffvierecken über die Bühne wirbeln, sind nichts anderes als schlichte Kuschelkissen. Denn gerade erst haben Vater und Mutter Darling ihre drei Kinder ins Bett gebracht.

Nicht dass die Lust hätten, sich in die Kissen zu kuscheln – die plusterigen Dinger müssen ganz allein zu Tschaikowskis Musik tanzen. Vor Freude wackeln sie so heftig mit dem Po, dass Gelächter in den Zuschauerreihen aufbrandet. Und auch Peter Pan, der am Fenster lauert, schaut dem Treiben zu.

Zur Galerie Tolle Tänzer, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Effekte, feinsinnige Choreographien: 140 Tanz-Eleven der Jugendkunstschule haben am Freitag im Neuruppiner Stadtgarten die „Reise ins Nimmerland“ aufgeführt.

„Reise ins Nimmerland“ heißt die anspruchsvolle Produktion, die die Jugendkunstschule mit 140 Kindern aller Altersstufen am Freitagabend auf die Bühne des Stadtgartens gebracht hat. Gritt Maruschke, Leiterin der Sektion Tanz, hat gemeinsam mit ihrer Choreographen-Freundin Ute Krüger das Tanzstück in Form gebracht – und in was für eine! Ute Krüger hat das Stück bereits vor zwei Jahren in Hamburg uraufgeführt – für Neuruppin wurde noch etliches aufgefrischt und erneuert.

Die Tänze sind so klug gewählt, dass alle kleinen und großen Tänzer – je nach Leistungs-Level – besetzt werden konnten: ob Kissen oder Krokodile, Blumen und Schmetterlinge, Feuerflammen oder Wasserwellen, Indianer und Piraten, Mücken oder Drachen, Nixen, Kobolde oder Elfen. Mit wunderbaren Kostümen, stimmungsvollem Lichtdesign und vielen märchenhaften Effekten gerät jeder Tanz zum Aha-Erlebnis.

Nicht zu vergessen das tänzerische Geschick der kleinen und großen Tänzer. Da kommt kein bisschen Langeweile auf. Die Handlung von „Peter Pan“ kennt jeder im Saal, der gestopft voll ist mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden der Akteure. Am Ende ist der Beifall riesig und sogar der Pechvogel mit dem Gipsarm, der zuvor noch so heftig geprobt hatte und sich dabei den Arm brach, durfte sich mit allen anderen auf der Bühne feiern lassen.

Seit Herbst proben die Eleven für „Nimmerland“

„Fantastisch. Fast wären mir die Tränen gekommen“, schwärmt Antje Tiedtke, deren Tochter als Schmetterling über die Bühne flügelte. „Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben!“

Auch die Macher sind zufrieden. „Ein bisschen anders als in Hamburg aber im Ganzen top. Zumindest das, was ich gesehen habe“, sagt Ute Krüger, die am Premierenabend an der Tontechnik stand und kaum zum Zuschauen kam.

„Bis auf ein paar kleine Sachen, ist alles super gelaufen“, ist auch Gritt Maruschke zufrieden. Immerhin habe man das Gesamtstück vorher nie mit Licht und Technik geprobt. „Quasi ein Kaltstart“, sagt sie und zollt noch einmal allen Helfern Lob und Dank – zuvorderst Henning Schletter, dem Vater einer Hauptdarstellerin, der ehrenamtlich die komplette Lichttechnik gezaubert hat.

Einige der tollen Kostüme sind im Nähkurs der Jugendkunstschule entstanden. Andere gekauft. „Aber nachhaltig. Die können wir auch gut für andere Produktionen verwenden“, schmunzelt Gritt Maruschke.

Wunderbare Lichttechnik sorgt für tolle Effekte

„Es ist ’ne schöne dichte Handlung – kurz und knackig“, konstatiert Ute Krüger. „Aber trotzdem eine große Herausforderung im Vergleich zur Nummern-Revue vergangenes Jahr“, merkt Maruschke an, die jedes Jahr eine Produktion mit allen Eleven für alle Eleven anstrebt. „Wenn man eine Handlung hat, wo etliche Akteure drei, vier verschiedene Rollen haben, muss schon alles perfekt durchchoreografiert sein“, sagt sie.

Der Premieren-Gag, so verrät Gritt Maruschke, war, dass auch die Tanzlehrer als Darlings, Sonne oder Tic-Tac auf der Bühne mitgetanzt haben:Antje Baldin, Hanna Rothe, Marietta und Annemarie Jungblut. „Ich wollte den Schatten tanzen“, sagt Maruschke. Aber einer musste ja die Fäden in der Hand halten.“

Auch Hauptdarsteller Peter Pan alias Meike Hartmann strahlt am Ende. Die 17-Jährige tanzt erst seit knapp drei Jahren an der Jugendkunstschule. „Tanzen ist für mich ein Gefühl der Freiheit. Loslassen und sich selber finden. Es gibt mir soviel Selbstvertrauen“, schwärmt sie.

So geht es auch der B-Besetzung Adina Blanke. „Ich mag es, beim Tanz Emotionen auszudrücken. Und habe mich sehr gefreut, die Hauptrolle tanzen zu dürfen. Ich hoffe, es klappt alles – ich war während der Proben oft verletzt“, sagt sie und setzt nach: „Nicht nachdenken. Einfach nur tanzen.“

Weitere Vorstellungen: am 5. Juni um 10 Uhr und am 10. Juni um 11 Uhr im Kulturhaus Stadtgarten Neuruppin sowie am 12. Juni, 10 Uhr im Schlosstheater Rheinsberg.

Von Regine Buddeke