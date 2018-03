WITTSTOCK. Eine weitere Anruferin wies auf ein ähnliches Problem im Bereich Gadow–Zootzen hin.

Auf einer ganzen Reihe von Straßenverbindungen machten Verwehungen den Autofahrern zu schaffen: „zwischen Biesen und Eichenfelde, zwischen Dranse und Schweinrich oder auch zwischen Wulfersdorf und Freyenstein“, nennt Bauhofleiter Hans-Joachim Mantey nur einige Beispiele. Die Bauhof-Mitarbeiter hätten mit dem Freischieben alle Hände voll zu tun. Auch sei es am vergangenen Wochenende vorgekommen, dass sich Autofahrer festfuhren – so im Lichtmastenweg in Fretzdorf. Dort habe der Gemeindearbeiter geholfen, ein Auto wieder frei zu bekommen.

Hans-Joachim Mantey rät, wenig genutzte Straßen möglichst nicht zu befahren. Denn dort sei die Gefahr am größten, mit Schneeverwehungen konfrontiert zu werden. Die Verwehungen bergen vor allem auch die Gefahr für den Autofahrer, plötzlich und örtlich begrenzt aufzutreten – eben noch freie Fahrt, im nächsten Moment schon tiefer Schnee. (Von Björn Wagener)