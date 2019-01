Neuruppin

Ein 91 Jahre alter Neuruppiner wurde am Donnerstag in seiner Wohnung ausgeraubt. Zwei Männer klingelten gegen 16 Uhr bei dem alten Mann und behaupteten, sie kämen von einem Telefonanbieter – sie müssten den Festnetzanschluss überprüfen und umstellen. Der 91-Jährige ließ die beiden herein. Einer der Männer verwickelte den Mann dann in ein Gespräch, der zweite suchte die Wohnung offenbar nach Wertgegenständen ab.

Schmuck , Münzen und Bargeld gestohlen

Als die Männer wieder gegangen waren, stellte der Senior fest, dass ihm Bargeld, Schmuck und Münzen im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen worden waren. Er meldete sich gegen 17.30 Uhr bei der Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Männer sollen deutsch gesprochen haben und etwa 45 Jahre alt gewesen sein.

Von MAZ-online