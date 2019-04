Neuruppin Das Land plant - Neuruppin: Straße des Friedens wird ab 2021 umgebaut Die Pläne für marodeste Straße von Neuruppin werden konkreter. Die Straße des Friedens am Rheinsberger Tor soll ab 2021 neu gebaut werden. Seit Jahren hoffen Autofahrer, Radler und Anwohner, dass das Land dort endlich etwas tut.

Die völlig marode Straße des Friedens am Rheinsberger Tor in Neuruppin soll endlich saniert werden – in einigen Jahren. Quelle: Peter Geisler