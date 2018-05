Die Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) stehen bereit. „Wir haben etwa 40 Fahrzeuge im Kreisverband“, sagt DRK-Geschäftsführer Ronny Sattelmair. Alle hat das DRK der Stadt Neuruppin angeboten, wenn sie Hilfe bei der Evakuierung der vielen Menschen am Donnerstag brauchen sollte. Notfalls könnte das Rote Kreuz noch mehr Fahrzeuge und Helfer aus den Nachbarverbänden organisieren, etwa aus Gransee.

Die Neuruppiner Stadtverwaltung bereitet sich auf die größte Evakuierung seit Jahrzehnten vor. Sollten die Experten am Mittwoch bestätigen, dass unter einem Grundstück an der Eisenbahnstraße ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegt, müssten am Donnerstag bis spätestens 8 Uhr etwa 10 000 Neuruppiner ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen.

Seit Tagen steht das Telefon im Ordnungsamt der Stadt kaum noch still. Hunderte Anrufer wollen wissen, wann genau sie raus müssen. „Das Verständnis der Menschen ist groß“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde.

Die Evakuierung in Neuruppin ist eine riesige Herausforderung

Viele kennen die Berichte aus Oranienburg, wo solche Evakuierungen seit mehr als 20 Jahren fast schon Alltag sind. Über Neuruppin haben die Alliierten im Zweiten Weltkrieg weit weniger Bomben abgeworfen. Nur alle paar Jahre wird ein Blindgänger gefunden.

Weniger Funde heißt aber auch weniger Routine bei der Organisation der Evakuierung. „Das ist eine enorme logistische und personelle Herausforderung“, sagt Golde.

Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs ist überrascht, wie viele Senioren- und Pflegeeinrichtungen jetzt um Hilfe bitten, von denen die Stadt nichts wusste. Auch deren Bewohner müssen im Bombenfall wie alle anderen Neuruppiner am Donnerstag bis 8 Uhr den Sperrkreis räumen.

Turnhallen mit Feldbetten für pflegebedürftige Patienten

Viele ältere Bewohner können nur noch liegen oder ein paar Schritte gehen. Das Ordnungsamt versucht seit Tagen, Unterstützung zu organisieren. Die Stadt hat alle Fahrdienste in der Nähe eingespannt. Um die bettlägerigen Patienten werden sich vor allem Katastrophenschutz und Rettungsdienst kümmern.

Für die pflegebedürftigen Neuruppiner richtet die Stadt Notquartiere in zwei Turnhallen ein, die mit Feldbetten ausgestattet werden. Alle anderen bekommen im Stadtgarten, in der Pfarrkirche oder der Aula des Oberstufenzentrums an der Alt Ruppiner Allee Hilfe.

Auch Firmen bieten den Evakuierten ein Dach überm Kopf an. Das Restaurant „Altes Kasino“ am Bollwerk serviert am Donnerstag ab 8 Uhr ein „Katastrophenbrunch“. Gabi Keller bietet ab 8 Uhr einen Tanzkurs in ihrer Tanzschule an der Fehrbelliner Straße an.

Von Reyk Grunow