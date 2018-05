In den Weltmeeren treiben riesige Teppiche aus Plastikmüll. 140 Millionen Tonnen sollen es sein. Jetzt will die Europäische Union mehrere Einwegprodukte aus Kunststoff verbieten, um den Mülleintrag in die Umwelt zu verringern. Finden die Menschen der Region die geplanten Verbote richtig und ausreichend? Die MAZ hörte sich auf dem Wochenmarkt in Neuruppin um.