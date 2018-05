Neuruppin

Wegen eines Bombenverdachts droht einem Großteil von Neuruppin nach Pfingsten die Evakuierung. Betroffen sind nahezu die gesamte Altstadt und ein Teil des Neubaugebietes. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten etwa 10 000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze räumen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Munitionsexperten hatten bei der routinemäßigen Suche auf einer Baustelle nahe dem Bahnhof Neuruppin West einen Gegenstand aus Metall etwa drei Meter tief in der Erde geortet. Mitarbeiter einer Spezialfirma haben dort 1600 Löcher bis zu fünf Meter tief in den Boden gebohrt; in jedes wurde eine Sonde herabgelassen, die Veränderungen im Magnetfeld misst. Daraus konnten die Fachleute erkennen, dass sich dort ein größerer Metallkörper verbirgt.

Der gefährliche Fund muss erst ausgegraben werden

„Ob es sich dabei tatsächlich um eine Bombe handelt, steht noch nicht fest“, sagt Gerd Fleischhauer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizei. Das können die Fachleute erst sagen, wenn der Fund ausgegraben wurde.

Theoretisch könnte dort auch eine alte Badewanne, ein Fass oder Ähnliches im Boden liegen. Allerdings sind in der Nähe schon mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zwei 250-Kilo-Bomben lagen nur rund 100 Meter entfernt. Sie wurden 2003 entdeckt, wo heute die Wendeschleife der Eisenbahnstraße liegt. Auch die Tiefe, in der der Gegenstand geortet wurde, ist typisch für Bombenfunde in Neuruppin.

Bomben, Granaten und andere Munitionsfunde sind selbst 73 Jahre nach dem Ende des Krieges hoch gefährlich. Der Sprengstoff im Inneren verrottet nicht, Zündmechanismen und Sicherungen aber schon.

Die beiden Bomben, die Fleischhauer und seine Kollegen ganz in der Nähe entschärft haben, waren mit konventionellen Zündern ausgestattet. Die lassen sich mechanisch entfernen.

Viel gefährlicher sind Bomben mit chemischem Langzeitzünder. Die werden mit dem Alter immer gefährlicher; schon kleinste Bewegungen oder Erschütterungen könnten diese Zünder auslösen.

Chemische Langzeitzünder sind am gefährlichsten

In Oranienburg tragen fast alle Blindgänger solche Langzeitzünder. Aber auch in Neuruppin wurden schon mehrere Blindgänger entdeckt, die damit ausgerüstet waren, zuletzt 2013 auf dem Friedhof an der Wittstocker Allee.

Noch handelt es sich bei dem Fund an der Eisenbahnstraße aber nur um einen so genannten Verdachtspunkt. In den kommenden Tagen wird er freigelegt. Gerd Fleischhauer erwartet am 22. oder 23. Mai Klarheit, ob sich dort im Boden tatsächlich ein Blindgänger verbirgt. Bestätigt sich der Verdacht, soll die Bombe am Donnerstag, 24. Mai, entschärft oder notfalls gesprengt werden.

Dazu wird rund 1000 Meter um den Fundort ein Sperrkreis eingerichtet, den morgens bis 8 Uhr alle Personen verlassen müssen. In dem Sperrkreis liegen mehrere Schulen, Kitas, Pflegeheime, das Amtsgericht, die Kreisverwaltung, die Feuerwehr und die Rettungswache. Die Polizei muss die Inspektion an der Fehrbelliner Straße nicht räumen; ihre Gebäude sind durch andere Bauten geschützt.

Der gesamte Verkehr in und um Neuruppin wird lahm gelegt

Sollte eine Entschärfung oder Sprengung nötig sein, wird am 24. Mai auch der gesamte Verkehr in und durch Neuruppin lahm gelegt, sagt Neuruppins Ordnungsamtsleiterin Annette Friedrichs. Züge können von Berlin aus nur bis zum Bahnhof Rheinsberger Tor fahren. Sämtliche Durchfahrtsstraßen – auch kleinere – durch die Stadt werden gesperrt, teilte das Neuruppiner Ordnungsamt am Montag vorsorglich mit. Die Bundesstraße 167, der Certaldo- und der Nymburkring werden ebenso gesperrt wie die Friedrich-Engels-Straße.

Weil das Neuruppiner Stellwerk der Deutschen Bahn im Sperrkreis liegt, könnten sich die Behinderungen auch auf andere Bahnlinien auswirken, hieß es.

Ob dieser Bereich tatsächlich evakuiert werden muss, stellt sich erst nach Pfingsten heraus. Trotzdem wollte die Stadtverwaltung bereits frühzeitig darauf hinweisen, damit sich alle vorbereiten können. „Natürlich ist erst einmal jeder selbst dafür verantwortlich, dass er sich in Sicherheit bringt“, sagt Annette Friedrichs.

Doch nicht jeder schafft das ohne Weiteres. Und nicht jeder weiß, wo er in der Zeit der Entschärfung – wahrscheinlich sind das mehrere Stunden – bleiben soll.

Stadt richtet mehrere Notquartiere ein

Die Stadtverwaltung wird deshalb mehrere Notquartiere einrichten; wo genau, stand am Montag noch nicht fest. Außerdem bietet sie Hilfe für alle an, die allein Probleme haben, ihre Wohnungen zu verlassen.

INFO: Zwei Telefonnummern hat die Stadt Neuruppin für Bürger und Firmen geschaltet. Unter 03391/35 51 18 gibt es allgemeine Informationen zur Lage und der eventuellen Entschärfung.

Unter der Nummer 03391/35 51 89 kann sich melden, wer am 24. Mai einen Fahrdienst oder andere Hilfe beim Verlassen der Wohnung braucht.

Von Reyk Grunow