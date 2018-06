Neuruppin

Mario war 23 Jahre alt. Er hatte Hodenkrebs im Endstadium. Die Diagnose kam in seiner Prüfungsphase. Seine Ausbildung zum Werkzeugmacher konnte er gerade noch beenden. Das Leid, durch das die Familie ging, wollte sie nicht hinnehmen. Deswegen rief sie beim Arbeiter- und Samariter-Bund (ASB) an.

Ein Monat nach seinem Kinobesuch stirbt Mario

Seit 2016 erfüllt der ASB mit seinem „Wünschewagen“ die letzten Träume unheilbar kranker Menschen. Mario wünschte sich einen letzten Kinobesuch. Er wollte unbedingt den dritten Film der „Ich–Einfach unverbesserlich“-Reihe sehen. Seine Mutter organisierte heimlich Marios ganze Grundschulklasse. Bei 30 Grad gingen sie im Juli 2016 mit ihm ins Kino. „Es war ein toller Tag“, erinnert sich Cindy Schönknecht vom ASB Brandenburg. „Mario ist richtig aufgegangen.“ Vier Wochen später ist er gestorben.

Der „Wünschewagen“ Brandenburg hat seit seiner ersten Fahrt knapp 50 Träume erfüllt. „Etwa 120 haben wir geplant“, sagt Schönknecht. Sie stand am Mittwoch gemeinsam mit Mitarbeitern des Neuruppiner Hospizes auf dem Schulplatz und informierte über das Projekt. „Viele Fahrten können aber nicht stattfinden, weil der Patient vorher verstirbt. Deswegen sagen wir dem Team, das mit dem Patienten fährt, dass es die Fahrt so schnell wie möglich antreten sollen, so dass die Menschen die Fahrt auch genießen können.“

Der „Wünschewagen“ wird durch Spenden finanziert. Ehrenamtler mit entsprechendem fachlichen Hintergrund begleiten den Kranken und einen Angehörigen im Wagen. Regelmäßig bekommen die Helfer Schulungen von Renate Schwarz, der Leiterin des Neuruppiner Hospizes.

Der letzte Wunsch: Elbphilharmonie

Auch Klaus Schuckar konnte mithilfe des „Wünschewagens“ einen letzten Traum leben. „Immer wenn wir auf der Autobahn zur Klinik fuhren, zur Bestrahlung, überholten wir diese großen, grünen Fernbusse“, erinnert sich Gudrun Schuckar-Lüer, seine Ehefrau. Die 69-Jährige unterstützt den ASB am Mittwoch auf seinem Stand auf dem Schulplatz.

„Auf denen stand Hamburg drauf und Klaus sagte stets, wie schön es wäre, dort einmal hinzufahren.“ Ihr Mann hatte einen aggressiven Gehirntumor. Als der Befund feststand, dass dieser nicht heilbar ist, zog das Paar gemeinsam in das Neuruppiner Hospiz. Dort schlug Renate Schwarz den „Wünschewagen“ vor.

„Sie hätten ihn sehen sollen, am Tag, als es losging“, sagt Schuckar-Lüer. „Er hat so gestrahlt und war so aufgeregt.“ Sie fuhren mit zwei Ehrenamtlern in die Hansestadt und schauten sich die Speicherstadt, die Miniaturwelt an und aßen im Hardrock-Café. Doch das Highlight war ein anderes. „Wir sind auf die Aussichtsplattform der Elbphilharmonie gegangen. Das war wunderschön.“

„Er war so glücklich wie ein kleines Kind“

Sie hat ein Fotobuch von diesem Tag in Auftrag gegeben. Das lag am Mittwoch am Stand aus. Es zeigt Bilder eines kräftigen und glücklichen Mannes. Einige Fotos haben eine besondere Perspektive. Sie zeigen sein Profil am Bildrand und den Blick auf die Stadt im Hintergrund: Er steht auf der Aussichtsplattform der Elbphilharmonie. Der Betrachter des Bildes sieht, was der todkranke Klaus Schuckar gesehen hat: Einen strahlenden Tag in Hamburg mit einer weiten Sicht über die Stadt.

Was mag er in diesem Augenblick gedacht haben? Womöglich: ’Ein so schöner Tag, in einer so schönen Stadt, mit meiner Liebsten und doch werde ich diesen Augenblick nie wieder erleben?’ „Er hat an diesem Tag nicht an seine Krankheit gedacht“, sagt seine Frau. „Sicher hatte er kurz solche Gedanken. Aber er war einfach so glücklich. Wie ein kleines Kind.“ Klaus Schuckar starb sechs Monate nach dem unvergesslichen Tag in Hamburg.

Von Annika Jensen