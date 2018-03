Zechliner Badesaison

ZECHLINERHÜTTE. . Die Teamleiterin der 22 Aktiven, Gabriela Tiegel, schätzte die Wassertemperatur auf ein Grad und geriet gleich ins Schwärmen: „Eisbaden hält jung.“

Zuvor waren bereits vier Taucher vom Tauchclub Nehmitzsee aus Rheinsberg mit Neopren-Anzügen in den mit Eis bedeckten See gestiegen. Sie waren voll des Lobes für das winterlich klare Wasser und die gute Sicht. Auch vom Neuruppiner Kanu-Verein waren Naturbegeisterte angereist.

Im Zelt heizte dann die Gruppe „Drum Attack“ die Stimmung an und erfreute die Gäste mit ihren Trommelwirbeln. Später gab es noch ein wärmendes Lagerfeuer. Der Heimat- und Kulturverein und der Ortsbeirat lockten mit dem Fest rund 250 Besucher an den See in Zechlinerhütte. (hpd)