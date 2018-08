Neuruppin

Mit brutaler Gewalt sind zwei Gruppen Jugendlicherin der Nacht zu Samstag am Neuruppiner Bollwerk aufeinander losgegangen – bis es Verletzte gab und die Polizei kam. Gegen 1.30 Uhr gingen die beiden Gruppen zu je 20 bis 30 Personen aufeinander los. Dabei erlitt ein 16 Jahre alter Jugendlicher eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals, und einem 20-Jährigen wurde mit Tritten gegen den Kopf der Unterkiefer verletzt. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus.

Einer fiel ins Wasser

Aus der anderen Gruppe gab ein 19-Jähriger gegenüber der Polizei zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Seine Kumpanen waren geflüchtet. Der junge Mann sagte, er sei angegriffen worden und habe sich nur verteidigt. Dabei sei er in den See gefallen.

Das Motiv für die Prügelei blieb unklar – keiner der Beteiligten wollte sich zur Sache äußern. Der Polizei sind die Beteiligten schon wegen vergangener Delikte bestens bekannt. Die Beamten sperrten den Tatort ab. Ein Kriminaltechniker sicherte Kleidungsstücke und Blutspuren.

Von MAZ-online